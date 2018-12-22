Парафія Московського Патріархату на Закарпатті перейшла до ПЦУ

Парафія св. Першомученика архидиякона Стефана в селі Минай (Ужгородський район Закарпатської області) приєдналася до Закарпатської єпархії Православної церкви України.

"21 грудня 2018 року настоятель парафії протоієрей Степан Біляк звернувся до єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія з письмовим проханням про включення його в клір Закарпатської єпархії Православної церкви України", - повідомляє Закарпатська єпархія ПЦУ.

Єпископ Варсонофій видав указ про включення парафії до складу Закарпатської єпархії ПЦУ, а протоієрея Степана Біляка прийняв до єпархіального кліру.

Як зазначають в єпархії, парафія св. Першомученика архідиякона Стефана, яким керує лікар-священик Степан Біляк, раніше належала до УПЦ Київського патріархату, але згодом перейшла до УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше три парафії Московського патріархату у Вінницькій області перейшли у ПЦУ.