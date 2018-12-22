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Парафія Московського Патріархату на Закарпатті перейшла до ПЦУ

До ПЦУ приєднався храм у селі Минай
Парафія св. Першомученика архидиякона Стефана в селі Минай (Ужгородський район Закарпатської області) приєдналася до Закарпатської єпархії Православної церкви України.
Парафія Московського Патріархату на Закарпатті перейшла до ПЦУ Фото: dpa

"21 грудня 2018 року настоятель парафії протоієрей Степан Біляк звернувся до єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія з письмовим проханням про включення його в клір Закарпатської єпархії Православної церкви України", - повідомляє Закарпатська єпархія ПЦУ.

Єпископ Варсонофій видав указ про включення парафії до складу Закарпатської єпархії ПЦУ, а протоієрея Степана Біляка прийняв до єпархіального кліру.

Як зазначають в єпархії, парафія св. Першомученика архідиякона Стефана, яким керує лікар-священик Степан Біляк, раніше належала до УПЦ Київського патріархату, але згодом перейшла до УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше три парафії Московського патріархату у Вінницькій області перейшли у ПЦУ.

Раніше Мінкультури анонсувало тисячі мирних переходів між юрисдикціями церков. Так, станом на 18 грудня в міністерство подзвонили із шести областей і висловили бажання змінити релігійну юрисдикцію.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.

Під Верховною Радою зібрались на мітинг-молебень понад тисяча представників Української православної церкви Московського патріархату, які протестували проти перейменування.

 

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22 12 2018 12:15
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