Паралімпіада-2018: у Пхьончхані урочисто підняли український прапор, – ФОТО
"Відтепер українська паралімпійська команда офіційно представлена у Паралімпійському селищі та серед 49-ти країн-учасниць Паралімпіади", – повідомляють у Паралімпійському комітеті України.
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Під час церемонії підняли також національні прапори паралімпійських збірних інших країн.
Зимова Паралімпіада-2018 відбудеться у Пхьончхані з 9 по 18 березня. Українські паралімпійці братимуть участь у трьох видах спорту: лижних гонках, біатлоні та гірськолижному спорті, а саме – сноубордингу.
Нагадаємо, у зимовій Паралімпіаді візьмуть участь як "нейтральні" 30 російських спортсменів, які відповідають кваліфікаційним критеріям для Ігор.
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