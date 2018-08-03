Паралімпіада-2018: у Пхьончхані урочисто підняли український прапор, – ФОТО

Під час церемонії підняли також національні прапори паралімпійських збірних інших країн

Сьогодні, 8 березня, в Пхьончхані відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора перед Паралімпіадою-2018.

"Відтепер українська паралімпійська команда офіційно представлена у Паралімпійському селищі та серед 49-ти країн-учасниць Паралімпіади", – повідомляють у Паралімпійському комітеті України.



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine



Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Під час церемонії підняли також національні прапори паралімпійських збірних інших країн.

Зимова Паралімпіада-2018 відбудеться у Пхьончхані з 9 по 18 березня. Українські паралімпійці братимуть участь у трьох видах спорту: лижних гонках, біатлоні та гірськолижному спорті, а саме – сноубордингу.

Нагадаємо, у зимовій Паралімпіаді візьмуть участь як "нейтральні" 30 російських спортсменів, які відповідають кваліфікаційним критеріям для Ігор.