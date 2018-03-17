Паралімпіада-2018: українські лижники завоювали дві медалі

Українці на Паралімпіаді-2018 завоювали срібло та бронзу.

Григорій Вовчинський став другим у лижних гонках (10 км) серед спортсменів у категорії "стоячи", йдеться у повідомленні на сайті змагань.

Бронзу завоював Максим Яровий в лижних гонках на 7,5 км (сидячи). В активі української збірної 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.

Нагадаємо, на сьомий день Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані українська збірна поповнила скарбничку трьома нагородами, серед яких золота і дві срібні.

13 березня українка Оксана Шишкова поповнила скарбничку збірної золотою нагородою.