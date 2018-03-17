СПОРТ НОВИНИУкраїнці на Паралімпіаді-2018 завоювали срібло та бронзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Паралімпіада-2018: українські лижники завоювали дві медалі
Відтак в активі української збірної 21 медаль
Фото: 24 канал
Григорій Вовчинський став другим у лижних гонках (10 км) серед спортсменів у категорії "стоячи", йдеться у повідомленні на сайті змагань.
Бронзу завоював Максим Яровий в лижних гонках на 7,5 км (сидячи). В активі української збірної 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.
Нагадаємо, на сьомий день Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані українська збірна поповнила скарбничку трьома нагородами, серед яких золота і дві срібні.
13 березня українка Оксана Шишкова поповнила скарбничку збірної золотою нагородою.
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