Паралімпіада: Біатлоністка Шишкова поповнила скарбничку України п'ятим "золотом"

В активі збірної України вже 15 нагород

Українка Оксана Шишкова поповнила п'ятою золотою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

Шишкова посіла перше місце у біатлонній гонці на 10 км серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє сайт змагань.

Українка випередила спортсменку з Росії Михайлину Лісову та німкеню Клару Клуг. Суперниці Шишкової на вогневому рубежі допустили по одному промаху, коли Оксана відстрілялася на нуль.

Додамо, що четвертою фінішувала українка Ольга Прилуцька. Вона під час стрільби допустила чотири промахи, що й не дозволило їй поборотися за нагороди.

Нагадаємо, що паралімпійським чемпіоном у четвертий день Ігор-2018 також став Тарас Радь, срібними призерами - Ігор Рептюк і Олександр Казік, бронзовими - Людмила Ляшенко та Юрій Уткін (усі - біатлон).

В активі збірної України вже 15 нагород - 5 золотих, 4 срібні та 6 бронзових медалей.