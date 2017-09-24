Паралімпійська збірна України стала чемпіоном світу

Паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.

"Вірив, що українські паралімпійські футболісти знову стануть чемпіонами світу. Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі. Гордий від того, що ми робимо для української держави, для українського народу в цей нелегкий час в історії нашої держави. З перемогою України! Слава Україні!", - написав у Facebook керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Загалом, на ЧС-2017, який, до слова, проходить в Аргентині, Україна забила 25 голів та пропустила лише 2. Це вже п'ята перемога паралімпійської збірної на Чемпіонаті світу – до цього українці перемагали на турнірі у 2001, 2003, 2009 та 2013 роках.

Раніше у півфіналі чемпіонату світу з паралімпійського футболу, який проходить в Аргентині, українська збірна перемогла команду з Росії з рахунком 6:4.