СПОРТ НОВИНИВчора вночі в Бразилії відбувся півфінальний матч чемпіонату світу з футболу серед паралімпійців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Паралімпійська збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу
Українські спортсмени обіграли команду Росії
Фото: football.sport-express.ru
Українська команда грала з Росією і швидко повела в рахунку. Росіяни змогли проявити характер і зрівняти рахунок. У підсумку, в серії пенальті перемогу здобули українські спортсмени.
У фіналі збірна України зіграє з Іраном. Поєдинок відбудеться 23 вересня.
Нагадаємо, у турецькому місті Самсун у неділю, 30 липня, завершилися XXIII літні Дефлімпійські ігри, спортивні змагання людей з вадами слуху. Спортсмени збірної України завоювали 99 нагород.
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22 09 2017 09:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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