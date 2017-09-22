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Паралімпійська збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу

Українські спортсмени обіграли команду Росії
Вчора вночі в Бразилії відбувся півфінальний матч чемпіонату світу з футболу серед паралімпійців.
Паралімпійська збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу Фото: football.sport-express.ru

Українська команда грала з Росією і швидко повела в рахунку. Росіяни змогли проявити характер і зрівняти рахунок. У підсумку, в серії пенальті перемогу здобули українські спортсмени.

У фіналі збірна України зіграє з Іраном. Поєдинок відбудеться 23 вересня.

Нагадаємо, у турецькому місті Самсун у неділю, 30 липня, завершилися XXIII літні Дефлімпійські ігри, спортивні змагання людей з вадами слуху. Спортсмени збірної України завоювали 99 нагород.

 
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22 09 2017 09:55
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