Паралімпійська збірна України з плавання стала чемпіоном Європи

Українська національна паралімпійська збірна команда з плавання на чемпіонаті Європи в Дубліні здобула 106 медалей, 33 з яких – золоті.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Чемпіонат Європи з плавання відбувався з 13 до 19 серпня в м. Дублін, Ірландія. Українська команда виборола 106 високих нагород, серед яких 33 золоті, 44 срібні та 29 бронзових медалей і перше місце вдруге поспіль в Європі.

У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів з 40 країн світу. Другою у медальному заліку стала команда Італії, яка виборола 72 медалі, з яких 28 золотих, 23 срібних та 21 бронзових. Третє місце посіла команда Великобританії – 55 нагород, 20 золотих, 18 срібних та 17 бронзових. 28 країн Європи вибороли медалі цього чемпіонату.

Від команди України виступило 48 спортсменів з 13 областей України: Донецька, Одеська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Київська та м.Київ.

"Це найбільше за всю історію участі в чемпіонатах Європи з паралімпійського плавання представництво українських спортсменів. У складі команди – 33 чоловіки та 15 жінок... 36 спортсменів з 48 повертаються в Україну з високими нагородами, 19 з них – зі званням чемпіонів Європи. У команді – 9 мультимедалістів з кількома золотими нагородами. Найвдаліше від команди України виступила Єлизавета Мерешко (у цілому та серед жінок), вона виборола 5 золотих та 3 срібні нагороди (1 золота та 1 срібна медалі з яких – у естафеті), серед чоловіків найкращим став Денисенко Ярослав – у його доробку 5 золотих та 2 срібні нагороди (1 золота медаль з яких – у естафеті)", – розповіли в Комітеті.

До того ж, 6 із 9-ти дебютантів повертаються в Україну з високими нагородами. Найкраще серед них виступили Василь Крайник, який виборов 1 золоту та 3 бронзові нагороди, представляючи (вперше) спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку, а також Кирило Гаращенко – 1 золота та 5 срібних медалей, і Гонтарь Анна – 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові нагороди.

Загалом представники 40 країн побили 22 рекорди світу та 31 – Європи. Українці побили 6 рекордів світу (2 з них – в естафетах) та 8 рекордів Європи.



Фото: dsmsu.gov.ua



Фото: dsmsu.gov.ua



Фото: dsmsu.gov.ua



Фото: dsmsu.gov.ua



Фото: dsmsu.gov.ua