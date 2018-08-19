У Македонії загинули парапланеристи з України і Великобританії
54-річний Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево в п'ятницю близько полудня. Волов загинув на місці події, а Пауелл помер в лікарні після спроб реанімації, повідомляє The Guardian.
Пауелл був відомим інструктором, який мав багаторічний досвід. За свідченнями очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт був "набагато сильнішим".
Пауелл не відкрив свій запасний парашут і все ще був у свідомості, коли до нього прибули парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра.
Українець Волов, який не виступав на цих змаганнях, як повідомляється, відкрив свій запасний парашут і приземлився на дереві. Він був мертвий на той час, коли його знайшли рятувальники.
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