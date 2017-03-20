Парасюк повинен відповісти за свою поведінку на блокпості, - Порошенко
"Добре розумію позицію керівника Національної поліції Князєва, який наполягає на тому, щоб притягнути до відповідальності народного депутата, який застосував насильство, погрози і хамство поліцейських. Поліція також потребує захисту, політичної захисту. Людина в погонах потребує захисту і нашої підтримки. І це завдання не тільки президента уряду або міністра внутрішніх справ. Це завдання кожного з вас", - заявив Петро Порошенко у ході засідання Ради регіонального розвитку, яке транслював телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, за версією поліції, 14 березня близько 19:00 через блокпост на в'їзді в Слов'янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебувало понад 35 осіб, які відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт. Народний депутат Володимир Парасюк нібито з погрозами і лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Потім, як повідомляють в поліції, група людей напала на поліцейських, прорвавши блокпост. Один співробітник нібито був збитий машиною Парасюка.
Парасюк цю версію спростовує, заявляючи про провокації з боку правоохоронців.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.
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