Парасюк влаштував бійку на блокпосту в Слов'янську

На блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.

Про це інформує відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"Близько 19:00 через блокпост на в'їзді в м. Слов'янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебувало понад 35 осіб, які відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт. Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в'їжджають зі зброєю в зону проведення АТО і попросили перевірити документи на зброю. Проте зазначені особи надати документи відмовилися", - йдеться в повідомленні.

У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки із забезпечення громадської безпеки.

"Присутній на місці народний депутат почав наносити удари співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських", - відзначають в поліції.

Поліція вжила заходів з відновлення правопорядку і стабілізації ситуації. За словами глави поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна, в результаті конфлікту сім співробітників поліції Донецької області отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і зараз перебувають у лікарні.

Аброськін на брифінгу заявив, що конфлікт на блокпосту біля Слов'янська стався за участю нардепа від "Самопомочі" Володимира Парасюка і прихильників блокади, передає 112.ua.

Начальник підрозділу поліції, який чергував у Слов'янську, полковник Юрій Голубан розповів деталі події.

"Вийшов нардеп Парасюк, і з погрозами, лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Парасюк дав команду своїм людям, які прибули з ним в колоні, вони вийшли. Парасюк очолив напад на поліцейських. Близько 40-45 осіб напали на поліцейських. Я вирішив не застосовувати вогнепальну зброю, оскільки там перебував депутат. Після цього, як вони прорвали блокпост, сіли в машину і пішли по дорозі, 5 співробітників мого підрозділу отримали травми різного ступеня. Одного співробітника збила машина Парасюка, двоє співробітників підрозділу отримали тілесні травми обличчя і двох співробітників було забризгано сльозогінним газом", - заявив Голубан.

Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю. Раніше в СБУ заявляли, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції "Кривий Торець".