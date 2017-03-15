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Парасюк збив поліцейського автівкою, - командир спецроти

Загалом в результаті дій Парасюка постраждало шестеро правоохоронців
Під час учорашньої сутички на блокпосту біля Слов'янська нардеп Парасюк на авто збив представника Нацполіції.
Парасюк збив поліцейського автівкою, - командир спецроти Фото: npu.gov.ua

Про це з трибуни Верховної Ради заявив командир роти спецпризначення поліції Донеччини Юрій Голубан, повідомляє Еспресо.TV.

"Під час бійки між нападниками і поліцейськими ми відтіснили їх на 3 метри. Я знову звернувся до нападників: "Давайте по одній машині проведемо хоча б візуальну перевірку".

"Проте він (Парасюк) знову дав команду на прорив, зліва і справа пішли машини. При цьому одного мого співробітника збив особисто Парасюк, маневруючи. У нього травма ноги, йому викачали рідину із суглоба", - каже Голубан.

Він додав, що в результаті всіх цих дій постраждало шестеро його підопічних.

Зазначимо, прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.

Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.

 

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15 03 2017 12:18
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