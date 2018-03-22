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Парасюка змусили пройти огляд при вході в Раду, - ВІДЕО

"Якщо я здам свій пістолет, не факт, що вони потім з нього не візьмуть одну кулю, а потім кудись підкинуть"
Народного депутата Володимира Парасюк змусили проходити огляд при вході до Верховної Ради.
Парасюка змусили пройти огляд при вході в Раду, - ВІДЕО Фото: rian.com.ua

Однак спершу нардеп відмовлявся проходити відповідну процедуру, передає LB.ua.

"Я не буду проходити огляд. І не дав своїх речей, щоб їх перевірили. І не дам! Нехай змінюють закон, це порушення моїх повноважень як депутата. Якщо я здам свій пістолет, не факт, що вони потім з нього не візьмуть одну кулю, а потім кудись підкинуть", - заявив він.

Журналісти стали свідками того, як Парасюк влаштував бійку на "рамці безпеки". Охорона не змогла зупинити нардепа, який зайшов в парламент без огляду, як того передбачає закон.

При цьому Парасюк запевнив, що сьогодні прийшов в Раду без пістолета.

Згодом Парасюка таки спіймали та змусили зняти ремінь і показати вміст сумки. Нардеп назвав це парламентським стриптизом.

Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів. 

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22 03 2018 11:36
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