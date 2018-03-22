Парасюка змусили пройти огляд при вході в Раду, - ВІДЕО
Однак спершу нардеп відмовлявся проходити відповідну процедуру, передає LB.ua.
"Я не буду проходити огляд. І не дав своїх речей, щоб їх перевірили. І не дам! Нехай змінюють закон, це порушення моїх повноважень як депутата. Якщо я здам свій пістолет, не факт, що вони потім з нього не візьмуть одну кулю, а потім кудись підкинуть", - заявив він.
Журналісти стали свідками того, як Парасюк влаштував бійку на "рамці безпеки". Охорона не змогла зупинити нардепа, який зайшов в парламент без огляду, як того передбачає закон.
При цьому Парасюк запевнив, що сьогодні прийшов в Раду без пістолета.
Згодом Парасюка таки спіймали та змусили зняти ремінь і показати вміст сумки. Нардеп назвав це парламентським стриптизом.
Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.
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