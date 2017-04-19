"Парк Київська Русь" запрошує у світ тварин!

Гості Древнього Києва зможуть ознайомитись з красивими і сильними кіньми з Княжої конюшні. Вся унікальна колекція коней, а це близько двадцяти історичних порід, постане перед очима гостей "Парку Київська Русь". Тут будуть представники найвищої породи в світі – шайри, самої важкої – бельгійські ваговози, найменшої – шетлендські поні, найдревнішої – ахалтекінці. А ще граціозні фризи, швидконогі арабські скакуни, надзвичайно милі хафлінгери і багато інших коней, яких в одному місці можна побачити тільки у Древньому Києві.

22-23 квітня "Парк Київська Русь" запрошує усіх бажаючих відвідати дивовижну програму "У світі тварин", у якій кожен зможе приїхати зі своїми чотирилапими, пернатими чи іншими друзями зі світу тварин

Під час програми "У світі тварин" довідайтесь багато цікаво про те, як співіснували і взаємодіяли люди і тварини у продовж тисячоліть. Кожен відвідувач зможе сам поспілкуватися з нашими молодшими братами.

У гостей Древнього Києва буде можливість розказати усім присутнім про свою тварину, похизуватися її красою чи особливими вміннями. А працівники "Парку Київська Русь" знімуть вашу презентацію на фото і відео, яке потім буде опубліковане на сайті Парку та на сторінках у соціальних мережах.

Під час заходу буде проведений відкритий конкурс Шоу-показ "Домашній улюбленець", під час якого поважна комісія на чолі з світлішим князем Київським обере переможця. На переможця чекає зірковий фурор в Інтернет-просторі вашого улюбленця, фотографія з князем, й звичайно - грамота. Відео з переможцем увійде в колекцію фільмів "Парку Київська Русь". Беріть участь у заході, й отримаєте можливість не лише соціалізації улюбленця, а й похвалитися ним та показати його красу та вміння іншим.

Програму доповнять цікаві конкурси і майстер-класи для гостей Парку, веселі танцювальні флеш-моби і дружні хороводи, розіграші подарунків.

На території Парку будуть працювати музей історичного костюма, дерев’яного зодчества, експозиція середньовічного суднобудування, середньовічного катування та багато інших локацій, що будуть цікавими як для дорослих, так і для дітей.

Можна буде розважитися катанням верхи на конях та в екіпажі, стрільбою з лука в середньовічному тирі, перевтілитися у жителів Древнього Києва, одягнувши наряди з історичної костюмерної. А особливі враження забезпечить канатний спуск (зіп-лайн) "Політайло", на якому кожен гість зможе пролетіти над Лісним озером.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області.

Час роботи Парку: з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для школярів – 50 грн., дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.

Сайт Древнього Києва: http://parkkyivrus.com/

Тел: +38 050 385-20-35