"Парк Київська Русь" запрошує у світ тварин!
Під час програми "У світі тварин" довідайтесь багато цікаво про те, як співіснували і взаємодіяли люди і тварини у продовж тисячоліть. Кожен відвідувач зможе сам поспілкуватися з нашими молодшими братами.
У гостей Древнього Києва буде можливість розказати усім присутнім про свою тварину, похизуватися її красою чи особливими вміннями. А працівники "Парку Київська Русь" знімуть вашу презентацію на фото і відео, яке потім буде опубліковане на сайті Парку та на сторінках у соціальних мережах.
Під час заходу буде проведений відкритий конкурс Шоу-показ "Домашній улюбленець", під час якого поважна комісія на чолі з світлішим князем Київським обере переможця. На переможця чекає зірковий фурор в Інтернет-просторі вашого улюбленця, фотографія з князем, й звичайно - грамота. Відео з переможцем увійде в колекцію фільмів "Парку Київська Русь". Беріть участь у заході, й отримаєте можливість не лише соціалізації улюбленця, а й похвалитися ним та показати його красу та вміння іншим.
Програму доповнять цікаві конкурси і майстер-класи для гостей Парку, веселі танцювальні флеш-моби і дружні хороводи, розіграші подарунків.
На території Парку будуть працювати музей історичного костюма, дерев’яного зодчества, експозиція середньовічного суднобудування, середньовічного катування та багато інших локацій, що будуть цікавими як для дорослих, так і для дітей.
Можна буде розважитися катанням верхи на конях та в екіпажі, стрільбою з лука в середньовічному тирі, перевтілитися у жителів Древнього Києва, одягнувши наряди з історичної костюмерної. А особливі враження забезпечить канатний спуск (зіп-лайн) "Політайло", на якому кожен гість зможе пролетіти над Лісним озером.
Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області.
Час роботи Парку: з 10:00 до 19:00. Вартість вхідного квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для школярів – 50 грн., дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.
Сайт Древнього Києва: http://parkkyivrus.com/
Тел: +38 050 385-20-35
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