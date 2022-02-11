CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВіцепрем'єр-міністр і глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що у зв'язку із запуском рейсів з Близького Сходу і півночі Африки до Калінінграда він вирішив вжити заходів для посилення безпеки на польському кордоні "шляхом його закриття".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парканом і колючим дротом відгородиться Польща від Калінінградської області
Фото: 112.ua
Про це повідомляє Onet.
"Я ухвалив рішення про будівництво тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю", – сказав він на пресконференції.
За його словами, роботи розпочинаються сьогодні. Загородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту завширшки три метри та заввишки 2,5 метра.
За словами міністра, "паралельно вестиметься робота щодо встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дозволять здійснювати електронне спостереження за кордоном із Калінінградською областю".
Як запевнив Блащак, для захисту тварин також буде встановлено паркан із польського боку. Очікується, що роботи будуть нетривалими. "Ми хочемо, щоб кордон був щільним. Ми використовуємо досвід минулого року", – підкреслив він.
Про будівництво загородження наприкінці жовтня оголосив генеральний секретар "Права і справедливості" Кшиштоф Соболевський. "Ми готові. Ми показали, що штурм з боку білорусі не приніс результатів, на які розраховували путін і лукашенко", – сказав Соболевський в інтерв’ю "Польському радіо".
За його словами, "нам доведеться посилити наші сили на кордоні з Калінінградом і розглянути можливість будівництва прикордонних укріплень, подібних тим, що на польсько-білоруській ділянці".
Він також зазначив, що використання росією та білоруссю мігрантів є частиною гібридної війни, яку ці країни ведуть проти Заходу.
Нагадаємо, що раніше Польща завершила будівництво стіни на кордоні з білоруссю
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02 11 2022 10:47 МЕДІА
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