Парламент Австрії має намір запросити українських митців і науковців для представлення України

"Ми хочемо запросити, зокрема, українських дітей-сиріт до Австрії на відпочинок і реабілітацію, з огляду на історичний досвід того, що колись запрошували австрійських дітей в інші країни"

Парламент Австрії має намір запросити українських митців, письменників і науковців для представлення України, повідомив глава Національної ради Австрії Вольфгана Соботка.

Соботка під час зустрічі з главою українського парламенту Андрієм Парубієм у Києві заявив, що "Австрія зацікавлена, щоб Україна розвивалася в економічному сенсі стабільно і послідовно", що слугуватиме покращенню рівня життя і впевненості людей у майбутньому, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим, Вольфган Соботка відзначив зацікавленість Австрії і в розвитку культурних взаємин. "Австрія цього року хоче зробити свій внесок у розвиток культурних відносин - австрійський парламент має намір запросити українських митців, письменників і науковців для того, щоб ті якнайкраще представили Україну в Австрії", - сказав він.

Спікер австрійського парламенту зазначив, що це стосується як діяльності з боку австрійського громадянського суспільства, так і уряду, і парламенту. "Ми хочемо запросити, зокрема, українських дітей-сиріт до Австрії на відпочинок і реабілітацію, з огляду на історичний досвід того, що колись запрошували австрійських дітей в інші країни", - пояснив Соботка.

За його словами, Австрія послідовно виступає за те, щоб "всі проблеми, зокрема, на сході України вирішувалися мирним шляхом, оскільки немає іншого шляху, крім шляху переговорів".

"Не можна вирішити цю проблему військовим шляхом. Якщо застосовувати військову силу, то, перш за все, буде страждати від цього мирне цивільне населення. І ми з боку Європейського Союзу вважаємо, що такого допускати не можна. Треба вирішувати всі питання - і щодо Донбасу, і щодо Криму - лише шляхом переговорів", - цитує слова главаи Національної ради прес-служба апарату Верховної Ради.

Спікер австрійського парламенту також запросив голову Верховної Ради Андрія Парубія відвідати Відень і парламент Австрії.

Нагадаємо, що головування у Раді ЄС 1 січня 2019 року офіційно перейшло від Австрії до Румунії і триватиме до 30 червня.