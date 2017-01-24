ПОЛІТИКА НОВИНИФедеральний парламент Бельгії 24 січня майже одноголосно відкинув проект резолюції про скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Бельгії відмовилв опозиціонерам у скасуванні санкції проти Росії
Парламентарії Бельгії прийняли рішення майже одноголосно
Фото: Reuters
Це ініціатива депутата від опозиційної Народної партії Альдо Каркассі. Політик на користь своєї ініціативи навів аргумент, що від санкцій несуть збитки місцеві виробники овочів і фруктів.
Про це повідомляє РИА Новости.
Перед розглядом парламентарії провели дебати.
Нагадаємо, що Захід ввів санкції проти Росії після анексії Криму і підтримці сепаратистів зброєю і військовими в Донбасі. Однак санкції вимагають перегляду кожні півроку.
15 грудня 2016 року лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції, які діють у відношенні Росії ще на шість місяців.
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24 01 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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