Парламент Бельгії відмовилв опозиціонерам у скасуванні санкції проти Росії

Федеральний парламент Бельгії 24 січня майже одноголосно відкинув проект резолюції про скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Це ініціатива депутата від опозиційної Народної партії Альдо Каркассі. Політик на користь своєї ініціативи навів аргумент, що від санкцій несуть збитки місцеві виробники овочів і фруктів.

Про це повідомляє РИА Новости.

Перед розглядом парламентарії провели дебати.

Нагадаємо, що Захід ввів санкції проти Росії після анексії Криму і підтримці сепаратистів зброєю і військовими в Донбасі. Однак санкції вимагають перегляду кожні півроку.

15 грудня 2016 року лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції, які діють у відношенні Росії ще на шість місяців.