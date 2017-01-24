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Парламент Бельгії відмовилв опозиціонерам у скасуванні санкції проти Росії

Парламентарії Бельгії прийняли рішення майже одноголосно
Федеральний парламент Бельгії 24 січня майже одноголосно відкинув проект резолюції про скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії.
Парламент Бельгії відмовилв опозиціонерам у скасуванні санкції проти Росії Фото: Reuters

Це ініціатива депутата від опозиційної Народної партії Альдо Каркассі. Політик на користь своєї ініціативи навів аргумент, що від санкцій несуть збитки місцеві виробники овочів і фруктів.

Про це повідомляє РИА Новости.

Перед розглядом парламентарії провели дебати.

Нагадаємо, що Захід ввів санкції проти Росії після анексії Криму і підтримці сепаратистів зброєю і військовими в Донбасі. Однак санкції вимагають перегляду кожні півроку.

15 грудня 2016 року лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції, які діють у відношенні Росії ще на шість місяців.

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24 01 2017 20:55
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