Парламент Британії голосуватиме за угоду про Brexit 15 січня, - офіційно

Якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit

Парламент Великої Британії 15 січня проведе голосування щодо угоди з ЄС про Brexit, про яку з Брюсселем домовилася прем’єр-міністр Тереза Мей.

Про це повідомили в офісі прем’єра після засідання уряду у вівторок, повідомляє Sky News.

Тереза Мей сьогодні також заявила міністрам, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС.

Прем'єр-міністр Британії була змушена відкласти голосування за угоду в грудні після того, як стало зрозуміло, що документ не отримає підтримки більшості депутатів.

Мей заявила минулого тижня, що Британія перебуватиме на незвіданій території, якщо угода буде відхилена парламентом.

Якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.