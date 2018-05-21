Парламент Британії назвав "брудні гроші" з Росії загрозою для країни
Британія повинна виробити єдину стратегію протидії російському політичному режиму, а також посилити інструменти фінансового тиску на Володимира Путіна і його оточення, - зазначає BBC головний висновок доповіді.
В основу документа лягли свідчення антикорупційних активістів і журналістів, а також інформація, надана аудиторськими фірмами та дослідницькими центрами.
Серед опитаних були і російські громадяни: наприклад, свідчення в британському парламенті давали виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, співзасновник ClampK ("Кампанії за законодавство проти відмивання грошей клептократів через нерухомість") Роман Борисович і опозиціонер Гаррі Каспаров.
Документ, підготовлений за підсумками парламентського розслідування, отримав назву "Золото Москви: російська корупція у Великобританії". Автори доповіді визнають, що Великобританія роками не ухвалювала достатніх заходів, щоб зупинити потік "брудних грошей" із Росії
Увесь цей час "брудні гроші", відмиті через "ландромат" в офшорах британських заморських територій, осідали в лондонській елітній нерухомості, в акціях, у предметах розкоші і на рахунках компаній, які обслуговують заможних людей без зайвих запитань.
Комітет британського парламенту також зазначив, що Лондон разом із союзниками в інших країнах повинен ускладнити для Росії випуск суверенних облігацій через банки, які підпали під дію санкцій. Це, на думку авторів доповіді, дозволить вплинути на поведінку Москви.
Нагадаємо, російські олігархи зберігають у британських офшорах - на Віргінських і Кайманових островах - 34 млрд фунтів стерлінгів (47 млрд доларів США в перерахунку).
Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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