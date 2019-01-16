ПОЛІТИКА НОВИНИПалата громад парламенту Великої Британії не підтримала вотум недовіри уряду на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Британії не підтримав відставку уряду Терези Мей
За відставку уряду проголосували 306 депутатів, проти - 325
Фото: thetimes.co.uk
За відставку уряду проголосували 306 депутатів, проти - 325.
Вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Лейбористська партія після вчорашнього провального голосування за угоду щодо виходу з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем.
Прем’єр пообіцяла в понеділок представити в парламенті новий план подальших дій щодо Brexit, але його умови поки невідомі.
Раніше вона неодноразово заявляла, що Британія вийде з ЄС 29 березня навіть, якщо парламент не схвалить її угоду.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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16 01 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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