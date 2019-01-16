Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Британії не підтримав відставку уряду Терези Мей

За відставку уряду проголосували 306 депутатів, проти - 325
Палата громад парламенту Великої Британії не підтримала вотум недовіри уряду на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей.
Парламент Британії не підтримав відставку уряду Терези Мей Фото: thetimes.co.uk

За відставку уряду проголосували 306 депутатів, проти - 325.

Вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Лейбористська партія після вчорашнього провального голосування за угоду щодо виходу з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем.

Прем’єр пообіцяла в понеділок представити в парламенті новий план подальших дій щодо Brexit, але його умови поки невідомі.

Раніше вона неодноразово заявляла, що Британія вийде з ЄС 29 березня навіть, якщо парламент не схвалить її угоду.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2019 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.