Парламент Британії не підтримав відставку уряду Терези Мей

Палата громад парламенту Великої Британії не підтримала вотум недовіри уряду на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей.

За відставку уряду проголосували 306 депутатів, проти - 325.

Вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Лейбористська партія після вчорашнього провального голосування за угоду щодо виходу з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем.

Прем’єр пообіцяла в понеділок представити в парламенті новий план подальших дій щодо Brexit, але його умови поки невідомі.

Раніше вона неодноразово заявляла, що Британія вийде з ЄС 29 березня навіть, якщо парламент не схвалить її угоду.