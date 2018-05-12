Парламент Британії оприлюднив листування Facebook як доказ продажу даних користувачів
Документи оприлюднили в середу, 5 грудня, в рамках відповідних процедур парламенту, оскільки законодавці розглядали використання даних Facebook, пише The Wall Street Journal.
Внутрішні документи були надані парламетарям Британії нещодавно, в рамках позову компанії Six4Three LLC проти Facebook.
Компанія Six4Three подала позов проти Facebook у 2015 році, стверджуючи, що її політика щодо даних була позаконкурентною. Більшість документів, поданих у справі, були оприлюднені згідно ухвали суду у Каліфорнії.
У коментарі Facebook з приводу ситуації йдеться, що оприлюднені сьогодні документи "є лише частиною справи" і представлені так, "що це вводить в оману без додаткового контексту".
У компанії назвали позов Six4Three "необгрунтованим" і заявили, що "ніколи не продавали дані людей".
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Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.
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