Парламент Британії оприлюднив листування Facebook як доказ продажу даних користувачів

Парламент Великобританії опублікував близько 250 сторінок внутрішніх електронних листів Facebook Inc, які, за словами законодавців, показують, як керівники соцмережі, у тому числі Марк Цукерберг, надавали деяким розробникам спеціальний доступ до призначених для користувача даних і планували стягувати плату за доступ.

Документи оприлюднили в середу, 5 грудня, в рамках відповідних процедур парламенту, оскільки законодавці розглядали використання даних Facebook, пише The Wall Street Journal.

Внутрішні документи були надані парламетарям Британії нещодавно, в рамках позову компанії Six4Three LLC проти Facebook.

Компанія Six4Three подала позов проти Facebook у 2015 році, стверджуючи, що її політика щодо даних була позаконкурентною. Більшість документів, поданих у справі, були оприлюднені згідно ухвали суду у Каліфорнії.

У коментарі Facebook з приводу ситуації йдеться, що оприлюднені сьогодні документи "є лише частиною справи" і представлені так, "що це вводить в оману без додаткового контексту".

У компанії назвали позов Six4Three "необгрунтованим" і заявили, що "ніколи не продавали дані людей".

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Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.