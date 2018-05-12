Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Парламент Британії оприлюднив листування Facebook як доказ продажу даних користувачів

Внутрішні документи були надані парламетарям Британії нещодавно
Парламент Великобританії опублікував близько 250 сторінок внутрішніх електронних листів Facebook Inc, які, за словами законодавців, показують, як керівники соцмережі, у тому числі Марк Цукерберг, надавали деяким розробникам спеціальний доступ до призначених для користувача даних і планували стягувати плату за доступ.
Парламент Британії оприлюднив листування Facebook як доказ продажу даних користувачів Фото: gettyimages.com

Документи оприлюднили в середу, 5 грудня, в рамках відповідних процедур парламенту, оскільки законодавці розглядали використання даних Facebook, пише The Wall Street Journal.

Внутрішні документи були надані парламетарям Британії нещодавно, в рамках позову компанії Six4Three LLC проти Facebook.

Компанія Six4Three подала позов проти Facebook у 2015 році, стверджуючи, що її політика щодо даних була позаконкурентною. Більшість документів, поданих у справі, були оприлюднені згідно ухвали суду у Каліфорнії.

У коментарі Facebook з приводу ситуації йдеться, що оприлюднені сьогодні документи "є лише частиною справи" і представлені так, "що це вводить в оману без додаткового контексту".

У компанії назвали позов Six4Three "необгрунтованим" і заявили, що "ніколи не продавали дані людей".

Читайте також: Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Нагадаємо, британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них. Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані Cambridge Analytica.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 12 2018 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.