Парламент Британії схвалив закон про початок Brexit
Про це у своєму Twitter повідомляє агенція AFP.
"Британські депутати схвалити законопроект про початок виходу Великої Британії з ЄС", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, 13 березня Палата громад обговорювала законопроект, який дозволяє уряду почати процедуру виходу Британії з ЄС, з внесеними до нього палатою лордів поправками.
Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.
Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.
Нагадаємо, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
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