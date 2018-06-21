Парламент Британії ухвалив законопроект щодо Brexit

За словами прем'єр-міністр Британії Терези Мей, ухвалення законопроекту є "найважливішим кроком" у забезпеченні "гладкого" Brexit

Урядовий законопроект щодо умов виходу Британії з ЄС пройшов через парламент попри спротив частини депутатів керівної Консервативної партії.

Палата лордів у середу прийняла поправку до законопроекту, яка надійшла їй з Палати громад. Це означає, що тепер законопроект відправляється на підпис королеві, після чого документ стає законом, повідомляє BBC.

Таким чином, уряду вдалося уникнути поразки щодо свого законопроекту, оскільки частина депутатів просувала можливість парламентського вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Голосування Палати лордів знаменує завершення багатомісячних дискусій щодо закону, який формально завершить членство Британії у Євросоюзі.