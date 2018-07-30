Парламент Британії закликав спільно протидіяти втручанню Росії
"Ми рекомендуємо уряду Великої Британії звернутися до інших урядів та слідувати рекомендаціям, узгодженим представниками США та ЄС, включаючи представників цього Комітету, на недавній міжпарламентській нараді в Атлантичній раді. Уряд повинен обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та найкращі практики протидії втручанню Росії. Тільки через обмін інформацією, ресурсами та найкращою практикою цей уряд зможе боротися з втручанням Росії в наші вибори", - йдеться у доповіді Комітету з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ під назвою "Дезінформація і фейкові новини", інформує "Європейська правда".
У доповіді також міститься заклик до повного розслідування контактів між мільйонером Арроном Бенксом, який спонсорував кампанію за вихід з ЄС, та російськими чиновниками та його діловими відносинами з російськими компаніями.
"Ми розуміємо, що Національне агентство з питань злочинності вивчає ці питання. Ми вважаємо, що їм слід надавати повний доступ до будь-якої відповідної інформації, яка допоможе їм провести розслідування", - зазначили в комітеті.
Депутати пропонують обмеження під час майбутніх виборів для окремих донорів та для головних донорів, щоб "вони продемонстрували джерело своїх пожертвувань".
Також зазначається потреба в подальшому розслідуванні проти Facebook та російському втручанні на цій платформі.
Депутати просять уряд оприлюднити заяву про те, скільки розслідувань зараз проводяться щодо втручання Росії у політику Британії.
Нагадаємо, що під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.
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