Парламент Британії закликав спільно протидіяти втручанню Росії

У тексті документу окремий розділ присвячений РФ, і в ньому наголошується, що шість парламентських комітетів "об'єднали свої зусилля в боротьбі з російським впливом" на політичне життя країни

Парламент Великої Британії закликав консолідувати роботу урядових відомств для протистояння загрозі з боку Росії.

"Ми рекомендуємо уряду Великої Британії звернутися до інших урядів та слідувати рекомендаціям, узгодженим представниками США та ЄС, включаючи представників цього Комітету, на недавній міжпарламентській нараді в Атлантичній раді. Уряд повинен обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та найкращі практики протидії втручанню Росії. Тільки через обмін інформацією, ресурсами та найкращою практикою цей уряд зможе боротися з втручанням Росії в наші вибори", - йдеться у доповіді Комітету з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ під назвою "Дезінформація і фейкові новини", інформує "Європейська правда".

У доповіді також міститься заклик до повного розслідування контактів між мільйонером Арроном Бенксом, який спонсорував кампанію за вихід з ЄС, та російськими чиновниками та його діловими відносинами з російськими компаніями.

"Ми розуміємо, що Національне агентство з питань злочинності вивчає ці питання. Ми вважаємо, що їм слід надавати повний доступ до будь-якої відповідної інформації, яка допоможе їм провести розслідування", - зазначили в комітеті.

Депутати пропонують обмеження під час майбутніх виборів для окремих донорів та для головних донорів, щоб "вони продемонстрували джерело своїх пожертвувань".

Також зазначається потреба в подальшому розслідуванні проти Facebook та російському втручанні на цій платформі.

Депутати просять уряд оприлюднити заяву про те, скільки розслідувань зараз проводяться щодо втручання Росії у політику Британії.