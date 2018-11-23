Парламент Чехії не підтримав вотум недовіри уряду Бабиша

У нижній палаті парламенту Чеської Республіки після цілого дня дебатів депутати не змогли винести вотум недовіри уряду Андрея Бабиша.

З тих 182, які взяли участь у голосуванні проти пропозиції про винесення вотуму недовіри, в ході поіменного голосування висловилися 92 депутати, підтримали його 90 з необхідного 101 голосу, повідомляє "Укрінформ".

Шість опозиційних партій - цивільні демократи, християнські демократи, Піратська партія, TOP 09, рухи STAN і "Свобода і пряма демократія" (SPD), що ініціювали це питання, мають лише 92 голоси. Партія самого Бабіша голосувала проти, їх підтримали комуністи. Партнер по коаліції Чеська соціал-демократична партія не голосували зовсім, залишивши зал засідань.

У свою чергу, у промові перед депутатами Бабиш заявив: "Правда на моїй стороні, і я сподіваюся, що більшість з вас розуміють це". Він також звинуватив журналістів, які зробили сюжет про його сина, у брехні і в бажанні скинути уряд.

Поки в Палаті представників йшли дебати і голосування, на Малостранській площі в Празі почалася чергова демонстрація противників Бабиша.

Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер ухвалив резолюцію із закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.