Парламент Чехії не підтримав вотум недовіри уряду Бабиша
З тих 182, які взяли участь у голосуванні проти пропозиції про винесення вотуму недовіри, в ході поіменного голосування висловилися 92 депутати, підтримали його 90 з необхідного 101 голосу, повідомляє "Укрінформ".
Шість опозиційних партій - цивільні демократи, християнські демократи, Піратська партія, TOP 09, рухи STAN і "Свобода і пряма демократія" (SPD), що ініціювали це питання, мають лише 92 голоси. Партія самого Бабіша голосувала проти, їх підтримали комуністи. Партнер по коаліції Чеська соціал-демократична партія не голосували зовсім, залишивши зал засідань.
У свою чергу, у промові перед депутатами Бабиш заявив: "Правда на моїй стороні, і я сподіваюся, що більшість з вас розуміють це". Він також звинуватив журналістів, які зробили сюжет про його сина, у брехні і в бажанні скинути уряд.
Поки в Палаті представників йшли дебати і голосування, на Малостранській площі в Празі почалася чергова демонстрація противників Бабиша.
Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер ухвалив резолюцію із закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.
Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.
Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям.
Також, прем’єр-міністр Андрей Бабіш емоційно відреагував на заклики до його відставки і заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.
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