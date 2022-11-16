RSS
НОВИНИ

Парламент Чехії визнав російський режим терористичним

У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).
Парламент Чехії визнав російський режим терористичним Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє Novinky.

Відомо, що "за" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

Зокрема, в резолюції засуджується напад рф на Україну, російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких рф приєднала до себе окуповані території.

У документі вказано, що дії рф призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".

При цьому депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла рф.

Раніше повідомлялось, що лідери G20 засудили російську агресію проти України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2022 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Важкі бої за Бахмут. Чому московіти рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московіти рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише якщо над Кримом замайорить прапор України - Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише якщо над Кримом замайорить прапор України - Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П'ятірка його найкращих творів про війну

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.