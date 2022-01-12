Парламент дозволив списання кредитів на пошкоджене під час війни майно
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк в Telegram.
"За" проєкт закону проголосували 265 народних депутатів. Документ передбачає, зокрема, призупинення виплат фізичних осіб-позичальників по кредитах на рухоме та нерухоме майно яке:
- опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;
- пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.
У разі наявності підтверджуючих документів позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.
Також передбачається списання кредиту на житло, якщо:
- нерухомість була знищена внаслідок війни;
- воно було єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;
- станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
- метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.
У такому випадку кредитор отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії росії. Розмір компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.
Інші збитки, наприклад, неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.
Щодо позик на автомобілі, то анулювання заборгованості можливе:
- якщо авто було знищене через війну та на 23 лютого було єдиним авто в сім’ї позичальника;
- на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів.
Заявки на списання кредитів можна подавати у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення.
Нагадаємо, сьогодні Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.
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