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Парламент дозволив списання кредитів на пошкоджене під час війни майно

Верховна Рада у четвер, 1 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №7441-1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.
Парламент дозволив списання кредитів на пошкоджене під час війни майно

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк в Telegram.

"За" проєкт закону проголосували 265 народних депутатів. Документ передбачає, зокрема, призупинення виплат фізичних осіб-позичальників по кредитах на рухоме та нерухоме майно яке:

  • опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;
  • пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

У разі наявності підтверджуючих документів позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Також передбачається списання кредиту на житло, якщо:

  • нерухомість була знищена внаслідок війни;
  • воно було єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;
  • станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
  • метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

У такому випадку кредитор отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії росії. Розмір компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.

Інші збитки, наприклад, неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Щодо позик на автомобілі, то анулювання заборгованості можливе:

  • якщо авто було знищене через війну та на 23 лютого було єдиним авто в сім’ї позичальника;
  • на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів.

Заявки на списання кредитів можна подавати у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення.

Нагадаємо, сьогодні Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

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01 12 2022 19:19
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