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Парламент Греції схвалив історичну угоду про зміну назви Македонії

За підтримку угоди проголосували 153 депутатів
Парламент Греції ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої.
Парламент Греції схвалив історичну угоду про зміну назви Македонії Фото: ekathimerini.com

Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія, пише Ekathimerini.

За підтримку угоди проголосували 153 депутатів, проти - 146.

Члени ультраправої партії "Золотий світанок" намагалися зірвати процедуру голосування.

Нагадаємо, що в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

 

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25 01 2019 15:57
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