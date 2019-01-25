CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПарламент Греції ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Греції схвалив історичну угоду про зміну назви Македонії
За підтримку угоди проголосували 153 депутатів
Фото: ekathimerini.com
Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія, пише Ekathimerini.
За підтримку угоди проголосували 153 депутатів, проти - 146.
Члени ультраправої партії "Золотий світанок" намагалися зірвати процедуру голосування.
Нагадаємо, що в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.
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