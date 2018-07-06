Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Італії затвердив уряд, що виступає за скасування санкцій проти Росії

У зовнішній політиці уряд Конте виступає за зближення з Росією і перегляд західних санкцій проти Москви
Парламент в Римі висловив довіру популістському уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте.
Парламент Італії затвердив уряд, що виступає за скасування санкцій проти Росії Фото: bbc.com

В Італії, яка є третьою за величиною економікою єврозони, до влади офіційно прийшов новий, популістський уряд. Це сталося після того, як увечері в середу, 6 червня, більшість депутатів нижньої палати парламенту висловила довіру кабінету, що складається від представників антисистемного "Руху "5 зірок" і вкрай правої партії "Ліга".

За довіру уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте проголосували 350 депутатів, 236 висловилися проти, ще 35 утрималися. Голосування про довіру в Палаті депутатів відбулося на наступний день після того, як новий уряд схвалив Сенат республіки.

Одночасно новий кабінет висловлює прихильність НАТО і бажає зміцнити місце Італії в серці Європи. Тим часом опозиція звинувачує Конте в тому, що він ніяк не відреагував на торговий конфлікт між США і Євросоюзом.

У сфері внутрішньої політики новий "уряд змін" планує радикально скоротити податки і запровадити базовий місячний дохід для найбідніших. Ці плани спантеличили багатьох італійців і міжнародних спостерігачів, оскільки Італія і так вже страждає від гігантського боргового тягаря.

Уряд Конте має намір посилити імміграційну політику, обіцяючи обмежити приплив мігрантів, прискорити висилку нелегальних біженців і збільшити кількість ізоляторів для мігрантів, які підлягають депортації, щоб ті "не бродили" вулицями країни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни її поведінки.

Також віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2018 09:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.