Парламент Італії затвердив уряд, що виступає за скасування санкцій проти Росії

У зовнішній політиці уряд Конте виступає за зближення з Росією і перегляд західних санкцій проти Москви

Парламент в Римі висловив довіру популістському уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте.

В Італії, яка є третьою за величиною економікою єврозони, до влади офіційно прийшов новий, популістський уряд. Це сталося після того, як увечері в середу, 6 червня, більшість депутатів нижньої палати парламенту висловила довіру кабінету, що складається від представників антисистемного "Руху "5 зірок" і вкрай правої партії "Ліга".

За довіру уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте проголосували 350 депутатів, 236 висловилися проти, ще 35 утрималися. Голосування про довіру в Палаті депутатів відбулося на наступний день після того, як новий уряд схвалив Сенат республіки.

Одночасно новий кабінет висловлює прихильність НАТО і бажає зміцнити місце Італії в серці Європи. Тим часом опозиція звинувачує Конте в тому, що він ніяк не відреагував на торговий конфлікт між США і Євросоюзом.

У сфері внутрішньої політики новий "уряд змін" планує радикально скоротити податки і запровадити базовий місячний дохід для найбідніших. Ці плани спантеличили багатьох італійців і міжнародних спостерігачів, оскільки Італія і так вже страждає від гігантського боргового тягаря.

Уряд Конте має намір посилити імміграційну політику, обіцяючи обмежити приплив мігрантів, прискорити висилку нелегальних біженців і збільшити кількість ізоляторів для мігрантів, які підлягають депортації, щоб ті "не бродили" вулицями країни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни її поведінки.

Також віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.