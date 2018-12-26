Парламент Ізраїлю саморозпустився

У Кнесеті відбулося три голосування

Кнесет Ізраїлю в середу проголосував за саморозпуск, повідомляє "Джерузалем пост".

У Кнесеті відбулося три голосування, за підсумками яких депутати висловилися за таке рішення.

Раніше повідомлялося, що позачергові вибори в Ізраїлі планується провести 9 квітня 2019 року.

Додамо, що ізраїльські військові обстріляли цілі на заході та південному заході столиці Сирії Дамаска ввечері 25 грудня.

Також, Ліван направить скаргу до Радбезу ООН щодо їзраїльських ракетних ударів по сирійській території.