ПОЛІТИКА НОВИНИКнесет Ізраїлю в середу проголосував за саморозпуск, повідомляє "Джерузалем пост".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Ізраїлю саморозпустився
У Кнесеті відбулося три голосування
Фото: Галина Грицишин
У Кнесеті відбулося три голосування, за підсумками яких депутати висловилися за таке рішення.
Раніше повідомлялося, що позачергові вибори в Ізраїлі планується провести 9 квітня 2019 року.
Додамо, що ізраїльські військові обстріляли цілі на заході та південному заході столиці Сирії Дамаска ввечері 25 грудня.
Також, Ліван направить скаргу до Радбезу ООН щодо їзраїльських ракетних ударів по сирійській території.
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