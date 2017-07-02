Парламент Ізраїлю узаконив поселення на палестинських землях
Законопроект ухвалили в понеділок, 6 лютого, 60 голосами проти 52. У документі сказано, що палестинці, які спочатку володіли землею, отримають як компенсацію гроші або іншу ділянку землі, інформує BBC.
Законопроект отримав неоднозначну оцінку в суспільстві і, радше за все, буде оскаржений в суді. Генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбіт назвав законопроект неконституційним і заявив, що не захищатиме його у Верховному суді.
Палестинці вже виступили із засудженням закону. "Це ескалація, яка призведе лише до більшої нестабільності і хаосу", - заявив представник палестинського лідера Махмуда Аббаса.
Новий президент США Дональд Трамп зайняв м'якшу позицію щодо ізраїльських поселень, ніж його попередник Барак Обама, незважаючи на критику міжнародної спільноти. На цьому тлі протягом останніх тижнів Ізраїль зробив кілька кроків на підтримку будівництва поселень.
Відзначимо, що близько 600 тисяч євреїв живуть у 140 поселеннях, побудованих після ізраїльської окупації 1967 року Західного берега річки Йордан і Східного Єрусалима. Поселення вважають незаконними відповідно до норм міжнародного права, хоча Ізраїль заперечує це.
Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
У свою чергу Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
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