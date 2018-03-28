Парламент Каталонії дозволив Пучдемону претендувати на посаду глави уряду

Парламент Каталонії дозволив каталонським політикам, які перебувають під вартою, в тому числі Карлесу Пучдемону, претендувати на посаду голови каталонського уряду.

Резолюція була прийнята сьогодні, 28 березня, повідомляє El Pais.

За інформацією видання, сьогодні вранці дві резолюції були схвалені парлментом. В документах "захищаються політичні права" політиків, які перебувають під вартою або, відповідно використаного формулювання, "у вигнанні".

Зокрема, резолюції стосуються екс-глави женералітету Карлеса Пучдемона, а також Жорді Санчеса і Жорді Туруля, які перебуває в мадридській в'язниці.

Обидві резолюції отримали підтримку від трьох основних партій - "Разом за Каталонію", "Республіканські ліві Каталонії" і "Кандидатура народної єдності". "За" свої голоси віддали 68 депутатів із 135.

Нагадаємо, німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.