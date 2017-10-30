Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Каталонії ухвалив наказ про розпуск, - ЗМІ

Головою уряду Каталонії залишається Карлес Пучдемон, принаймні до того дня, коли громадяни не вирішать інакше на вільних виборах
Парламент Каталонії скасував заплановане на 31 жовтня засідання після того, як Іспанія ввела пряме управління автономією 27 жовтня.
Парламент Каталонії ухвалив наказ про розпуск, - ЗМІ Фото: news2000.com.ua

Таким чином регіональний законодавчий орган прийняв рішення Мадрида про його розпуск, інформує Reuters з посиланням на джерело в парламенті Каталонії

Напередодні відсторонений Мадридом віце-президент Каталонії Уріол Жункерас заявив, що головою уряду Каталонії залишається Карлес Пучдемон, принаймні до того дня, коли громадяни не вирішать інакше на вільних виборах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.