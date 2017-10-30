Парламент Каталонії ухвалив наказ про розпуск, - ЗМІ

Таким чином регіональний законодавчий орган прийняв рішення Мадрида про його розпуск, інформує Reuters з посиланням на джерело в парламенті Каталонії

Напередодні відсторонений Мадридом віце-президент Каталонії Уріол Жункерас заявив, що головою уряду Каталонії залишається Карлес Пучдемон, принаймні до того дня, коли громадяни не вирішать інакше на вільних виборах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.