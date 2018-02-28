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Парламент Каталонії знову розгляне питання незалежності регіону

Ініціатором внесення до порядку денного питання виступила ліва партія CUP
Президія парламенту Каталонії включила до порядку денного засідання у четвер питання підтвердження декларації незалежності регіону.
Парламент Каталонії знову розгляне питання незалежності регіону Фото: Reuters

Про це повідомляє газета El Mundo.

Ініціатором внесення до порядку денного питання про підтвердження новим складом парламенту декларації про незалежність Каталонії від 27 жовтня 2017 року виступила ліва партія CUP.

За включення цієї пропозиції до порядку денного голосували представники всіх партій, які виступають за незалежність.

Пропозиція CUP, яка має у парламенті 4 місця зі 135, буде обговорюватися в якості поправки до основного документа, згідно з яким колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон, що знаходиться в Брюсселі, зможе знову виставити свою кандидатуру на цей пост.

Варто зазначити, що юристи парламенту Каталонії застерегли спікера Рожера Торрена, що внесення подібної пропозиції суперечить рішенням Конституційного суду Іспанії.

Раніше Конституційний суд заявив, що зупинить затвердження твердження Пучдемона на пост глави каталонського уряду, якщо він особисто не з'явиться в регіональний парламент на засідання в дні обговорення і голосування. Попередньо Пучдемон повинен запросити дозвіл у Верховного суду Іспанії, щоб прибути до парламенту.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.

На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.

Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.

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28 02 2018 19:12
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