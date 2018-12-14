Парламент Косова проголосував за створення армії попри застереження НАТО

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Парламент Косова проголосував за створення національної армії.

Загалом у п’ятницю парламент у другому читанні голосує за три законопроекти щодо Сил безпеки Косова (KSF), повідомляє косовська Gazeta Express, яка веде трансляцію з парламенту Косова.

Спочатку депутати ухвалили законопроект про міністерство оборони.

Далі вони проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб.

Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.

За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрало вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.