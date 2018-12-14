Парламент Косова проголосував за створення армії попри застереження НАТО
Загалом у п’ятницю парламент у другому читанні голосує за три законопроекти щодо Сил безпеки Косова (KSF), повідомляє косовська Gazeta Express, яка веде трансляцію з парламенту Косова.
Спочатку депутати ухвалили законопроект про міністерство оборони.
Далі вони проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб.
Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.
За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.
Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрало вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.
Як писав iPress.ua, президент Сербії Александар Вучіч провів засідання Ради національної безпеки Сербії, на якому обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово.
Відзначимо, що у 2013 році Сербія і Косово взяли на себе зобов'язання в рамках організованого Брюсселем діалогу досягнути згоди щодо всіх невирішених питань, що зрештою призведе до взаємного визнання. Обмін територіями – ідея, яку розглядають як Белград, так і Приштина, – дозволив би Сербії зберегти контроль над північними частинами Косово, які в основному населені сербами. Водночас, Белград передав би Косову південні муніципалітети, в основному населені етнічними албанцями.
Нагадаємо, що Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Обидві країни прагнуть стати членами ЄС, але для цього вони мають вирішити територіальні суперечки.
Раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-яких змін кордонів на Балканах, після того, як лідери Сербії і Косово запропонували змінити нинішні кордони.
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