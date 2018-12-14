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Парламент Косова проголосував за створення армії попри застереження НАТО

Сербія попередила, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах. Цю позицію підтримала і Росія
Парламент Косова проголосував за створення національної армії.
Парламент Косова проголосував за створення армії попри застереження НАТО Фото: 112.ua

Загалом у п’ятницю парламент у другому читанні голосує за три законопроекти щодо Сил безпеки Косова (KSF), повідомляє косовська Gazeta Express, яка веде трансляцію з парламенту Косова.

Спочатку депутати ухвалили законопроект про міністерство оборони.

Далі вони проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб. 

Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.

За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрало вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.

Як писав iPress.ua, президент Сербії Александар Вучіч провів засідання Ради національної безпеки Сербії, на якому обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово.

Відзначимо, що у 2013 році Сербія і Косово взяли на себе зобов'язання в рамках організованого Брюсселем діалогу досягнути згоди щодо всіх невирішених питань, що зрештою призведе до взаємного визнання. Обмін територіями – ідея, яку розглядають як Белград, так і Приштина, – дозволив би Сербії зберегти контроль над північними частинами Косово, які в основному населені сербами. Водночас, Белград передав би Косову південні муніципалітети, в основному населені етнічними албанцями.

Нагадаємо, що Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Обидві країни прагнуть стати членами ЄС, але для цього вони мають вирішити територіальні суперечки.

Раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти будь-яких змін кордонів на Балканах, після того, як лідери Сербії і Косово запропонували змінити нинішні кордони.

 

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14 12 2018 13:51
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