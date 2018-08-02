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Парламент Латвії схвалив санкції проти росіян на основі "закону Магнітського"

Також Сейм закликав парламенти всіх країн ЄС і НАТО схвалити "закони Магнітського"
У четвер, 8 лютого, Сейм Латвії схвалив введення санкцій проти фігурантів так званого "списку Магнітського".
Парламент Латвії схвалив санкції проти росіян на основі "закону Магнітського" Фото: gorod.lv

У законопроекті вказані прізвища 49 росіян, яким слід заборонити в'їзд до Латвії. Згідно з основними положеннями "закону Магнітського", в країну повинен бути заборонений в'їзд іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини, повідомляє Delfi.

У своєму рішенні Сейм засуджує Росію, яка недостатньо розслідувала обставини смерті Сергія Магнітського, а також підкреслює, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.

Також Сейм закликав парламенти всіх країн ЄС і НАТО схвалити "закони Магнітського".

Як пояснив раніше глава комісії Сейму із закордонних справ Ояр Ерік Калнинш, рішення про підтримку цього закону "є справою честі для Латвії як демократичної та правової держави".

Калнинш зазначив, що введення санкцій у "справі Магнітського" поставить Латвію в один ряд із Конгресом США, парламентами Канади, Великої Британії, Литви та Естонії, де вже прийняті аналогічні правові акти.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського. Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Нагадаємо, що Литва стала вже п’ятою державою, що ухвалила власний варіант "закону Магнітського".

 

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