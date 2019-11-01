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Парламент Македонії погодив нову назву країни

Серед 120 депутатів македонського парламенту 81 проголосував "за" це рішення
Парламент Македонії 11 січня ухвалив поправку до Конституції, яка підтверджує перейменування країни у Республіку Північна Македонія.
Парламент Македонії погодив нову назву країни Фото: з відкритих джерел

Представники опозиційної партії VMRO-DPMNE, які виступали проти угоди з Грецією, бойкотували голосування, повідомляє Reuters.

Крім того, в останні три дні кілька сотень людей протестували проти цієї угоди перед парламентом Македонії.

На початку парламентської сесії прем'єр-міністр Зоран Заєв заявив, що зміна назви "відкриє двері у європейське майбутнє Македонії" і приєднання до НАТО

Греція та Македонія уклали угоду про нову назву в червні 2018 року, однак Македонія почне використовувати її тільки після того, як парламент в Афінах також ратифікує угоду.

Греція заблокувала прагнення Македонії до членства в ЄС і НАТО через використання назви "Македонія". На думку грецької влади, така назва мала територіальні претензії до грецької провінції з такою ж назвою.

Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Греція наполягає на тому, щоб назву Македонії було змінено, щоб уникнути плутанини з грецької провінцією - історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою.

Греція через це блокує вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО.

Нвгвдвєсо, що ввечері, 19 жовтня, депутати Народних зборів Македонії схвалили пропозиції уряду про початок внесення змін до конституції щодо зміни назви країни.

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11 01 2019 21:59
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