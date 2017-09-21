Парламент Молдови почав процедуру імпічменту Додона

Депутати парламенту Молдови від проєвропейської Ліберальної партії почали збір підписів під законопроектом про початок процедури відсторонення від посади президента Ігоря Додона.

Згідно з парламентським регламентом, для реєстрації законопроекту з подальшим його розглядом на засіданні парламенту необхідні підписи 34 депутатів зі 101-го, - повідомляє "Укрінформ".

Як зазначив лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу, законопроект надіслано всім парламентським фракціям, за винятком фракції пропрезидентської Партії соціалістів.

Мотивом для оголошення президенту імпічменту стала, за словами Гімпу, перш за все, відмова глави держави відправляти молдавських військових на міжнародні військові навчання. Лідер лібералів наголосив також, що "президент Додон продовжує просувати в Молдові інтереси Росії".

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив у цьому зв'язку, що оголошення імпічменту президенту - процедура досить складна, і вона не обмежується лише реєстрацією законопроекту в парламенті.

"Згідно з процедурою, необхідно створити комісію, яка вивчить, чи порушив президент Конституцію і в чому полягають ці порушення, після чого висновки комісії будуть представлені Конституційному суду для прийняття відповідного рішення", - зазначив спікер.

Разом з тим глава молдавського парламенту наголосив, що правляча коаліція уважно стежить за діяльністю президента, і в разі наявності підстав для відсторонення президента від посади будуть ініційовані відповідні процедури.