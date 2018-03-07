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Парламент не підтримав скандальну правку про "зелену енергетику" в законі про аліменти

Депутати сховали правку в законопроекті №8295
Верховна Рада не підтримала скандальну правку про "зелену енергетику" в законі про аліменти.
Парламент не підтримав скандальну правку про "зелену енергетику" в законі про аліменти Фото: Українська правда

"Ця правка про зелену енергетику, як і правка щодо податкової пільги для тимчасово переміщених осіб на житло, яке вони орендують, не були підтримані в залі. Я вважаю, що це помилка. Тому що ми говоримо про енергоефективність та підтримку наших тимчасово переміщених осіб, у яких теж є діти. Але зал це не підтримав", - заявила представник президента Ірина Луценко, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що депутати сховали в законопроекті №8295, який стосується аліментів і повинен розглядатися у четвер в другому читанні, податкові пільги для "зеленої енергетики". Поправку вніс народний депутат Юрій Вознюк з "Народного фронту".

Вона пропонує звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2020 року ввезення в Україну обладнання для виробництва відновлюваної енергії, якщо платник податків отримав технічні умови на підключення до електричних мереж. Виправлення також передбачає, що в разі порушення імпортером умов пільгового імпорту, він платить ПДВ у повному розмірі, а також виплачує пеню в розмірі 120% облікової ставки Національного банку.

Сьогодні Верховна Рада заборонила відчуження майна боржникам за аліментами і ввела автоматизований арешт їхніх коштів.

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03 07 2018 13:31
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