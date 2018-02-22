Парламент Нідерландів скасував закон про референдум, який блокував асоціацію України
Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".
76 депутатів з коаліційних фракцій проголосували за законопроект, який регулює скасування чинного закону. Законопроект подала міністр внутрішніх справ Кайса Оллонгрен. Проти проголосували 69 опозиційних депутатів.
В ході дебатів стало зрозуміло, що жодна з опозиційних партій не згодна з тим, як уряд хоче позбутися закону про референдум.
Кілька опозиційних партій заявили, що спочатку хотіли побачити альтернативу, і вони не розуміють, чому Оллонгрен не дочекалася оцінки консультативного референдуму.
Через кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті (верхня палата парламенту). Тут теж урядові партії мають сильну більшість.
Як відомо, переговори щодо Угоди про асоціацію велися з 2007 по 2011 роки. Документ був підписаний 21 березня і 27 червня 2014 року. Значна частина Угоди про асоціацію застосовувалася тимчасово з 1 листопада 2014 року, а з 1 січня 2016 року була застосована поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 11 липня 2017 року.
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