Парламент Німеччини схвалив одностатеві шлюби

Парламент Німеччини 30 червня більшістю голосів схвалив законопроект, який передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Блок партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС / ХСС), представники якого складають більшість у правлячій коаліції, традиційно виступали проти визнання одностатевих шлюбів.

Проте 26 червня федеральний канцлер Німеччини, голова ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel) оголосила, що виступає за те, щоб при можливому майбутньому голосуванні про дозвіл шлюбів для одностатевих пар всі депутати ухвалювали рішення самостійно "за покликом совісті", а не керуючись загальнопартійною позицією і дотримуючись фракційної дисципліни.

Сама Меркель проголосувала проти.

До 1969 року гомосексуальні зв'язки в Німеччині кримінально переслідувалися.

Одностатеві союзи реєструють в Німеччині з 2001 року. Свої стосунки до 2017 року офіційно оформили 34 тис. гомосексуальних пар. Однак до теперішнього часу гомосексуальні пари могли зареєструвати стосунки лише у формі одностатевих партнерств. Такі союзи мали менші права, ніж гетеросексуальні шлюби. Зокрема, вони не користувалися пільгами при оподаткуванні, передбаченими в Німеччині для осіб, які перебувають у шлюбі, не могли всиновлювати дітей.

Нагадаємо, у столиці Мексики Мехіко прийняли першу в історії конституцію, яка легалізує одностатеві шлюби, евтаназію та частково марихуану.