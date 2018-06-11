Парламент підтримав за основу законопроект про протимінну діяльність в Україні

Документ підтримали за основу 240 голосами народних депутатів, до цього відбулося три неуспішні голосування

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 9080-1 про протимінну діяльність в Україні. За проголосували 240 народних депутатів.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання ВР вів офіційний канал "Рада".

Законопроект передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, дозволяти чи забороняти це робити певним компаніям, а потім перевіряти якість робіт.

До планування долучиться Верховна Рада та Кабмін - парламент затверджуватиме нацпрограму протимінної діяльності на 5 років (за поданням уряду). Кабмін затверджуватиме національні стандарти у сфері протимінної діяльності, а також перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Такі дані мають намір вносити до єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження/знищення вибухонебезпечних предметів.

Нацорган з питань протимінної діяльності має координувати діяльність всіх інших установ, які будуть долучатися до роботи у цьому напрямку; інформувати населення про масштаби забруднення територій, а також здійснювати співпрацю із партнерами України на міжнародному рівні. У складі цього органу має бути комісія, яка акредитовуватиме компанії, що займаються розмінуванням.

Окрім того, передбачається створення центру протимінних операцій, який в тому числі контролюватиме якість проведених робіт. Так, у складі цього центру буде інспекція з контролю якості протимінної діяльності. Секретаріат забезпечуватиме діяльність центру.

Передбачається, що центр протимінних операцій шляхом публічних закупівель буде обирати компанії, які розміновуватимуть території. Причому громадськості надається право контролювати, як використовуються бюджетні кошти (виняток - державна таємниця, як і у законі про реінтеграцію Донбасу).

Компанії - оператори розмінування зможуть проводити такі різновиди робіт:

розмінування - виявлення, знешкодження, знищення та перевезення вибухонебезпечних предметів;

навчання людей протидії ризикам, що пов'язані з вибухівкою;

пропаганда незастосування вибухонебезпечних предметів;

знищення та утилізація мін, непридатних для подальшого використання і зберігання;

надання медичної допомоги постраждалим, медична/професійна реабілітація;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування.

Щоб робити щось із цього, компанія повинна буде отримати ліцензію. Держава, зі свого боку, планує вести реєстр операторів протимінної діяльності - підприємств, які отримали ліцензію чи були позбавлені її (цим буде займатися секретаріат центру протимінних операцій).

Ліцензія - лише дозвіл на розмінування, а не стовідсоткова гарантія роботи. І цей дозвіл дасть можливість підприємству взяти участь у публічній закупівлі. Адже законопроект зобов'язує центр протимінних операцій тільки так обирати компанії, які будуть розміновувати території на сході.

Спеціалістів із розмінування планують зобов'язати страхувати своє життя і здоров'я. Передбачається, що мінімальна страхова сума за договором становитиме 1 тис. мінімальних зарплат (станом на поточний рік - це 3 млн 723 тис. грн).

Розмінування територій мають намір проводити за рахунок державних коштів, грантів, іншої міжнародної поворотної чи безповоротної допомоги. Окрім того, замість прямого фінансування "донори" можуть надати спеціалістів, обладнання, матеріали чи засоби.

Поки в Україні не створять свої єдині державні стандарти у сфері протимінної діяльності, будуть послуговуватися міжнародними стандартами.

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