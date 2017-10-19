Парламент проголосував за зміни до Бюджетного кодексу, пов'язані з медреформою

Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів депутати підтримали в першому читанні.

За це рішення проголосували 234 народні депутати, повідомляє "Слово і Діло".

Як зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, цей законопроект є технічним і передбачає зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації реформи фінансування системи охорони здоров'я.

За її словами, проект закону містить три новації. Зокрема, в разі ухвалення закону буде реалізовано принцип "гроші йдуть за пацієнтом".

Крім того, урядовиця розповіла, що законопроектом планується чітко зафіксувати роль державного та місцевих бюджетів у системі фінансування закладів охорони здоров'я, тобто державний бюджет відповідатиме за оплату в закладах, які входять до програми медичних гарантій, а місцеві бюджети - за комунальні медичні заклади. Також Супрун підкреслила, що законопроект забезпечує перехідний період у зміні системи фінансування медицини за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". "Із 2018 року припцип "гроші йдуть за пацієнтом" запрацює на первинній ланці, протягом 2018-2019 років вторинний і третинний рівні продовжать фінансуватися через державну субвенцію, а з 2020 року медична допомога всіх рівнів перейде на принцип "гроші йдуть за пацієнтом", - відзначила в.о. міністра.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.