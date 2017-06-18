Парламент Румунії голосуватиме за вотум недовіри до уряду
Про це повідомляє "Європейська Правда" з посиланням на Romania TV.
Рішення про винесення на обговорення і голосування у середу вотуму недовіри уряду Соріна Гріндяну було прийняте на пленарному засіданні у неділю.
Ініціатива з підписами 222 депутатів правлячої коаліції з Соціал-демократичної партії і Альянсу лібералів і демократів містить менше трьох сторінок і має назву "Румунія не може бути конфіскована. Захистимо демократію і вибір румунів".
Для того щоб відправити уряд у відставку необхідні голоси 233 депутатів.
Коаліційні партії відкликали свою підтримку уряду, надану йому в кінці минулого року, і звинуватили уряд у зриві строків виконання програми його діяльності.
Усі міністри Соціал-демократичної партії та Альянсу лібералів і демократів заявили про свою відставку і виступили з вимогою відставки прем’єра Гріндяну. Однак прем’єр заявив, що у відставку не піде, в свою чергу закликавши політичні партії продемонструвати політичну відповідальність.
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