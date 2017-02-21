Парламент Румунії остаточно скасував постанову про амністію корупціонерів

Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.

Нижня палата парламенту затвердила нову постанову уряду про скасування попередньої 291 голосом при 3, що утрималися. Тих, хто голосував проти, не було. Верхня палата затвердила її ще тиждень тому.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати постанову про амністію корупціонерів, але це рішення вимагало затвердження в парламенті. Потім подав у відставку головний ініціатор постанови - міністр юстиції Флорін Йордаке.

Десятки тисяч жителів Румунії проводили щоденні акції проти указу, після введення якого засуджені посадові особи змогли б вийти з в'язниці. Ці акції протесту в Румунії стали найбільшими з часу падіння комуністичного режиму у 1989 році.

Указ повинен був набрати чинності 10 лютого. Він міг би захистити десятки політичних діячів, яких звинувачують в корупції. У число амністованих міг потрапити голова керівної Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня, якого засуджено умовно у справі про корупцію зі збитком в 24 тис. євро, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей.

Частина демонстрантів, незважаючи на скасування постанови, продовжує вимагати вже відставки всього уряду на чолі з прем'єр-міністром Соріном Гріндяну. Той відкидає вимогу демонстрантів.