Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Румунії остаточно скасував постанову про амністію корупціонерів

Верхня палата затвердила її ще тиждень тому
Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.
Парламент Румунії остаточно скасував постанову про амністію корупціонерів Фото: 112.ua

Нижня палата парламенту затвердила нову постанову уряду про скасування попередньої 291 голосом при 3, що  утрималися. Тих, хто голосував проти, не було. Верхня палата затвердила її ще тиждень тому.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати постанову про амністію корупціонерів, але це рішення вимагало затвердження в парламенті. Потім подав у відставку головний ініціатор постанови - міністр юстиції Флорін Йордаке.

Десятки тисяч жителів Румунії проводили щоденні акції проти указу, після введення якого засуджені посадові особи змогли б вийти з в'язниці. Ці акції протесту в Румунії стали найбільшими з часу падіння комуністичного режиму у 1989 році.

Указ повинен був набрати чинності 10 лютого. Він міг би захистити десятки політичних діячів, яких звинувачують в корупції. У число амністованих міг потрапити голова керівної Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня, якого засуджено умовно у справі про корупцію зі збитком в 24 тис. євро, а також медіамагнат Дан Войкулеску, який отримав 10 років за відмивання грошей.

Частина демонстрантів, незважаючи на скасування постанови, продовжує вимагати вже відставки всього уряду на чолі з прем'єр-міністром Соріном Гріндяну. Той відкидає вимогу демонстрантів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2017 22:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat