Парламент Румунії проголосував проти автономії для угорців
Про це повідомляє Romania-Insider.
Згідно з доповіддю Комісії з питань державного управління в Палаті депутатів Румунії, "законодавча ініціатива переважно спрямована на створення окремого державного органу паралельно з румунською унітарною національною державою. Законопроект, ініційований Демократичною спілкою угорців в Румунії", - повідомили місцеві ЗМІ.
Зазначається, що законопроект спрямований на автономію округів Ковасна та Харгита, а також частини району Муреш і їх конституції як автономного регіону правосуб'єктністю в рамках румунської держави.
Згідно з ініціативою, Секейський край повинен мати власну адміністративну організацію і угорську як офіційну мову.
"Автономія не означає відділення, не означає зазіхання на цілісність Румунії", - заявив депутат парламенту Румунії Кодорі Аттіла, але ініціатива не знайшла підтримки румунських депутатів.
Секеї - одна з етнографічних груп, яку становить угорська національна меншина на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни. Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, зокрема близько 700 тис. секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями є причиною політичної ворожнечі між двома країнами.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.
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