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Парламент Шотландії піддався хакерській атаці

Ця атака зачіпає парламентські IT-акаунти таким же чином, як і та, якій в червні піддався британський парламент
Атака на парламентські IT-акаунти здійснюється таким же чином, що і та, якої зазнав британський парламент
Парламент Шотландії піддався хакерській атаці Фото: timesunion.com

Комп'ютерні системи парламенту Шотландії зазнали кібератаки, повідомляє газета The Guardian.

За даними видання, у вівторок, 15 серпня, депутатів і співробітників парламенту попередили, що "хакери намагалися отримати доступ до безлічі акаунтів електронної пошти, систематично і неодноразово намагаючись зламати їх паролі ".

При цьому видання відзначає, що офіційні представники парламенту повідомили, що у них немає конкретної інформації про зломи.

Як повідомляє газета, виконавчий глава шотландського парламенту Пол Грайс офіційно поінформував депутатів про спробу зламати їх пошту. Він зазначив, що "здається, ця атака зачіпає парламентські IT-акаунти таким же чином, як і та, якій в червні піддався британський парламент".

Грайс закликав співробітників оновити свої паролі, зробивши їх більш складними, додає видання.

Нагадаємо, в кінці червня парламент Великобританії піддався атаці з боку хакерів на облікові записи своїх користувачів.

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