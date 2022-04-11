Парламент ухвалив закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

Верховна рада 4 листопада ухвалила закон щодо бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Telegram депутата Ярослава Железняка.

"Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", – пише напдеп.

Повідомляється, що "ЗА" проголосували 290 депупатів.

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозвіл проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.