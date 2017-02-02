Парламент Великобританії проголосував за вихід з ЄС

Депутати парламенту Великобританії 1 лютого підтримали законопроект, який дозволяє прем'єр-міністру Терезі Мей почати процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Проект закону підтримало 498 парламентаріїв, проти - 114 голосів, повідомляє BBC.

Так, серед противників Brexit були депутати Національної партії Шотландії і ліберальні демократи, а також 47 лейбористів і один депутат-консерватор, які пішли проти лінії своїх партій.

Далі документ має схвалити верхня палата. Слухання призначені на 6 лютого.

Напередодні в Лондоні пройшли дебати щодо законопроекту про вихід країни з ЄС.

Раніше Верховний суд Великобританії заборонив уряду запускати процедуру виходу Об'єднаного Королівства з Євросоюзу без згоди парламенту. За відповідне рішення проголосували вісім з 11 верховних суддів.

Зазначимо, Великобританія не буде намагатися залишитися в рамках єдиного ринку ЄС після Brexit, однак шукатиме можливість отримати якомога ширший доступ у рамках Угоди про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Нагадаємо, що на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.