Парламент Венесуели не визнає вибори у Конституційну асамблею

"Відбувається одна з найжахливіших виборчих фальсифікацій в історії" країни

Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом.

У Венесуелі "відбувається одна з найжахливіших виборчих фальсифікацій в історії" країни, - повідомляє El Nacional.

У парламенті відзначили, що дії президента країни Ніколаса Мадуро ґрунтувалися на спробі досягти своїх цілей не голосами народу, а конституційним обманом.

Водночас депутати Еустокіо Контрерас, Херман Ферре і Івон Тельєс, які були депутатами ще за екс-президента країни Уго Чавеса, оголосили про вихід з коаліції через розбіжності з парламентською більшістю.

Нагадаємо, 30 липня у Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.

Зазначимо, що вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю як мінімум 10 людей.

На початку липня прихильники Мадуро захопили і протягом дня утримували в будівлі парламенту депутатів і журналістів, а наприкінці червня вертоліт намагався скинути на будівлю верховного суду, відомого своїми рішеннями на користь Мадуро, гранату.

З квітня на акціях протесту у Венесуелі загинули понад 100 осіб.