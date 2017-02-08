Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парламент Венесуели не визнає вибори у Конституційну асамблею

"Відбувається одна з найжахливіших виборчих фальсифікацій в історії" країни
Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом.
Парламент Венесуели не визнає вибори у Конституційну асамблею Фото: AFP

У Венесуелі "відбувається одна з найжахливіших виборчих фальсифікацій в історії" країни, - повідомляє El Nacional.

У парламенті відзначили, що дії президента країни Ніколаса Мадуро ґрунтувалися на спробі досягти своїх цілей не голосами народу, а конституційним обманом.

Водночас депутати Еустокіо Контрерас, Херман Ферре і Івон Тельєс, які були депутатами ще за екс-президента країни Уго Чавеса, оголосили про вихід з коаліції через розбіжності з парламентською більшістю.

Нагадаємо, 30 липня у Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.

Зазначимо, що вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю як мінімум 10 людей.

На початку липня прихильники Мадуро захопили і протягом дня утримували в будівлі парламенту депутатів і журналістів, а наприкінці червня вертоліт намагався скинути на будівлю верховного суду, відомого своїми рішеннями на користь Мадуро, гранату.

З квітня на акціях протесту у Венесуелі загинули понад 100 осіб.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 09:21
ТЕГИ: Венесуела
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.