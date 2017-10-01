Верховний суд скасував рішення парламенту Венесуели про відставку Мадуро

Верховний суд Венесуели зобов'язав депутатів національних зборів не продовжувати процедуру імпічменту президента країни Ніколаса Мадуро, оскільки це не передбачено Конституцією країни.

Таке рішення Верховний суд ухвалив після того, як більшість депутатів визнали, що Мадуро "залишив свою посаду через невиконання своїх обов'язків", повідомляє РБК.

При цьому депутати посилалися на положення ст. 233 Конституції, яка допускає призначення нових виборів президента в разі визнання голови держави відсутнім на посаді. Депутати проурядової фракції заявили, що парламент не має повноважень голосувати із цього питання.

Суд також підтвердив свою позицію, висловлену ще в листопаді 2016 року, коли він виніс постанову і зобов'язав членів парламенту утриматися від декларування "політичної відповідальності" чинного президента.

Процедуру імпічменту Мадуро парламент, де за підсумками виборів 2015 року більшість отримала опозиція, почав ще 23 жовтня 2016 року.

Депутати пригрозили відправити президента під суд за узурпацію влади і закликали армію не підкорятися йому. Опозиціонери також ухвалили звернення до Міжнародного кримінального суду з вимогою порушити справу стосовно суддів Верховного суду і членів виборчої комісії, які, на їхню думку, стали на бік узурпатора.

Повноваження Мадуро спливають 2019 року.

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Нагадаємо, що на тлі вуличних протестів Національна асамблея Венесуели у вівторок, 25 жовтня, проголосувала за рішення про початок процедури імпічменту президента Ніколаса Мадуро.