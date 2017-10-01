Верховний суд скасував рішення парламенту Венесуели про відставку Мадуро
Таке рішення Верховний суд ухвалив після того, як більшість депутатів визнали, що Мадуро "залишив свою посаду через невиконання своїх обов'язків", повідомляє РБК.
При цьому депутати посилалися на положення ст. 233 Конституції, яка допускає призначення нових виборів президента в разі визнання голови держави відсутнім на посаді. Депутати проурядової фракції заявили, що парламент не має повноважень голосувати із цього питання.
Суд також підтвердив свою позицію, висловлену ще в листопаді 2016 року, коли він виніс постанову і зобов'язав членів парламенту утриматися від декларування "політичної відповідальності" чинного президента.
Процедуру імпічменту Мадуро парламент, де за підсумками виборів 2015 року більшість отримала опозиція, почав ще 23 жовтня 2016 року.
Депутати пригрозили відправити президента під суд за узурпацію влади і закликали армію не підкорятися йому. Опозиціонери також ухвалили звернення до Міжнародного кримінального суду з вимогою порушити справу стосовно суддів Верховного суду і членів виборчої комісії, які, на їхню думку, стали на бік узурпатора.
Повноваження Мадуро спливають 2019 року.
Читайте також: Як соціалізм і дешева нафта привели Венесуелу до голоду і катастрофи
Нагадаємо, що на тлі вуличних протестів Національна асамблея Венесуели у вівторок, 25 жовтня, проголосувала за рішення про початок процедури імпічменту президента Ніколаса Мадуро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: